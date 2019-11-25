Прямой эфир
Сюжет:

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Суда туда: Киев забирает корабли перед встречей «нормандского формата»
В Москве призывают наполнить саммит в Париже содержанием, а не привязывать переговоры к датам

«С учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе. Также подробно обсуждалась газовая проблематика, включая продолжение транзита и возобновление прямых поставок газа из РФ на Украину.

Лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях.

В офисе украинского президента сообщили, что Зеленский отметил необходимость возвращения оборудования и вооружения отданных Киеву кораблей, пишет «РИА Новости».

Бронекатеры «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были переданы 18 ноября. Украинская сторона отказалась расценивать это событие как акт доброй воли со стороны Москвы и заявила о якобы ужасном состоянии судов — утверждалось, что на кораблях отсутствует различное оборудование и инвентарь, в том числе плафоны, розетки и унитаз.

В России предложили показать вид кораблей до их задержания. Позднее ФСБ опубликовало кадры внешнего и внутреннего состояния судов, которое опровергает обвинения Киева. На записи видно, что корабли находятся «в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

9 декабря в Париже состоится встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность встречи Путина и Зеленского, отметив, что программа визита российского лидера еще прорабатывается.

25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания настаивает на заключении нового транзитного контракта с российским «Газпромом», отвечающего европейским правилам. Российская сторона неоднократно отмечала готовность заключить договор, несмотря на скорый запуск газопровода «Северный поток — 2», и призывала к учету в новом соглашении интересов обеих сторон, а также к обнулению судебных претензий к «Газпрому».

Путин и Зеленский проводили телефонные переговоры в июле, августе и сентябре. Позднее на сайте президента Украины появились две петиции, авторы которых просят главу государства опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский пообещал еженедельно отчитываться о проделанной работе
Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019