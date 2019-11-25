Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.

«С учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию с передачей Украине трех военных кораблей, задержанных Россией после инцидента в Керченском проливе. Также подробно обсуждалась газовая проблематика, включая продолжение транзита и возобновление прямых поставок газа из РФ на Украину.

Лидеры условились продолжать контакты на различных уровнях.

В офисе украинского президента сообщили, что Зеленский отметил необходимость возвращения оборудования и вооружения отданных Киеву кораблей, пишет «РИА Новости».

Бронекатеры «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были переданы 18 ноября. Украинская сторона отказалась расценивать это событие как акт доброй воли со стороны Москвы и заявила о якобы ужасном состоянии судов — утверждалось, что на кораблях отсутствует различное оборудование и инвентарь, в том числе плафоны, розетки и унитаз.

В России предложили показать вид кораблей до их задержания. Позднее ФСБ опубликовало кадры внешнего и внутреннего состояния судов, которое опровергает обвинения Киева. На записи видно, что корабли находятся «в нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

9 декабря в Париже состоится встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность встречи Путина и Зеленского, отметив, что программа визита российского лидера еще прорабатывается.

25 ноября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская компания настаивает на заключении нового транзитного контракта с российским «Газпромом», отвечающего европейским правилам. Российская сторона неоднократно отмечала готовность заключить договор, несмотря на скорый запуск газопровода «Северный поток — 2», и призывала к учету в новом соглашении интересов обеих сторон, а также к обнулению судебных претензий к «Газпрому».

Путин и Зеленский проводили телефонные переговоры в июле, августе и сентябре. Позднее на сайте президента Украины появились две петиции, авторы которых просят главу государства опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером.