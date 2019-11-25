«Нафтогаз» предложил «Газпрому» новый транзитный контракт по европейским правилам

«Нафтогаз Украины» настаивает на заключении нового транзитного контракта с российским «Газпромом», отвечающего европейским правилам. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил на своей странице в Facebook глава украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, внедрение европейских правил идет на Украине по согласованному графику, поэтому у «Нафтогаза» и «Газпрома» есть все возможности для того, чтобы заключить новый контракт на транзит газа через Украину по новым нормативам.

Витренко уточнил, украинская компания согласна с вариантом контракта на транзит, предложенный вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «У нас нет никаких сомнений, что этот вариант отвечает как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской сторон», — говорится в сообщении.

Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд, решение о котором вынес Стокгольмский арбитраж, прямыми поставками газа. По словам Витренко, Киев готов принять и деньги, но и газ украинскую сторону тоже устроит.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, пока стороны договоренности не достигли.