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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить долг поставками газа

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Фото: РИА Новости
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Энергетическая компания «Натфогаз Украины» предложила российскому «Газпрому» погасить долг на $3 млрд, решение о котором вынес Стокгольмский арбитраж, прямыми поставками газа. Об этом на своей странице в Facebooк написал глава украинской компании Юрий Витренко.

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По его словам, украинская сторона готова конструктивно рассмотреть предложение «Газпрома» по выполнению решения арбитражной инстанции, написал он на странице в Facebook.

«На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража, которые определены в нашем контракте с «Газпромом» как механизм разрешения споров, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно $3 млрд», — объяснил топ-менеджер.

По его словам, Киев устраивает денежная выплата, но он рассмотрит и оплату долга поставками газа. Витренко не исключил, что Украина примет газовыми поставками и оплату штрафа, начисленного в ходе арбитражного разбирательства.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской компании штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay) и долг за неоплаченное топливо.

По этому иску в декабре 2017 года суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около $2 млрд за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд куб. м. Условие «бери или плати» сохранилось для 80% газа от этого объема.

28 февраля 2018 года суд вынес решение о взыскании с «Газпрома» компенсации в $4,63 млрд за недопоставку транзитных объемов газа. Разница в выплатах по двум искам составила $2,56 млрд в пользу украинской компании.

Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом.

2 ноября текущего года украинская компания подала очередной иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж с требованием $11,8 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.

При этом РФ отмечала готовность заключить договор, даже несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2».

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