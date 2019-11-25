Зеленский пообещал еженедельно отчитываться о проделанной работе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал жителям страны как минимум раз в неделю сообщать о проделанной работе. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в понедельник, 25 ноября, на канале в YouTube.

На кадрах видеоролика «Откровения с президентом» Зеленский идет по одной из улиц Киева и снимает себя на камеру телефона.

«Появилась идея встречаться с вами как минимум раз в неделю и говорить, что мы сделали за это время, какие новости», — сказал украинский лидер.

Также президент рассказал о последних событиях, которые произошли в стране. Зеленский начал речь с того, что Россия передала Украине военные корабли, которые в 2018 году были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.

«Не всё там в порядке, некоторого оборудования нет, однако появятся списки чего нет. Мы обратимся к России, и она обязательно нам всё вернет. За три месяца наши военные корабли будут готовы», — заверил Зеленский.

Сообщил он и о принятии законов, в частности, о рынке земли и бюджете Украины на 2020 год.

«Каждый украинец станет владельцем своей земли. И мы этим очень гордимся. Мы внесем изменения о продаже земли иностранцам», — пообещал президент.

Напомнил украинский лидер и о согласовании даты встречи в «нормандском формате», пишет «Газета.ру».

«Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать», — сказал Зеленский.

В конце видеоролика президент сообщил, что Украина готова к зиме.

«За многие годы у нас рекордные запасы газа в хранилищах, достаточно угля, всё неплохо», — подчеркнул он.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) запланирована на 9 декабря в Париже. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мероприятие состоится благодаря тому, что условия для его проведения «созрели».