Форму Зеленского с черепом на шевроне высмеяли в Сети

Пользователи соцсетей скептически отнеслись к форме президента Украины Владимира Зеленского с шевроном, на котором изображен череп. В таком виде глава государства прибыл на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда были доставлены украинские катера, возвращенные Россией.

«Тут два варианта. Либо шифруется и старается прокатить за своего, либо такой же отмороженный, как и предшественник (Петр) Порошенко», — написал пользователь «ВКонтакте» Сергей Д.

«Подмазывается, уклонист», — прокомментировала новость Ирина В. в Facebook.

Некоторые пользователи напомнили, что шеврон 72-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) президенту подарили в Луганской области.

«Он бы и амулет африканский надел, если бы подарили»,— пошутила в Facebook Оксана Ф.

Были и те, кто попытался защитить украинского президента. Комментаторы указывали на то, что политик подвергается критике по любому поводу.

«Зе стал заложником ситуации, когда шаг влево или вправо считается за побег», — написал Владимир Н. в соцсети «ВКонтакте».

О форме Зеленского 21 ноября написал волонтер Роман Доник в четверг, 21 ноября. На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп с надписью «Украина или смерть», которая является девизом воинского формирования «Черные запорожцы».