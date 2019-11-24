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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

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Фото: официальное интернет-представительство президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп. Об этом в Facebook написал украинский волонтер Роман Доник в четверг, 21 ноября.

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В таком виде Зеленский прибыл на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда были доставлены украинские катера, возвращенные Россией.

Как отметил Доник, шеврон 72-й бригады ВСУ президенту подарили в Луганской области.

«Я помню, как все освистывали (предыдущего президента Петра) Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл «крутого воЕна». То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — подчеркнул Доник.

На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп с надписью «Украина или смерть», которая является девизом воинского формирования «Черные запорожцы».

9 ноября пользователи Сети высмеяли заявление Зеленского, который сообщил, что именно украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

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