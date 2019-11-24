Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.

Видео было опубликовано 23 ноября. В нем рассказывалось о возможном импичменте президента США Дональда Трампа и упоминалось дело в отношении сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Издание также показало фото президента Украины Владимира Зеленского на фоне карты страны, на которой отсутствовал Крым.

Внимание на это обратило посольство Украины в Великобритании.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили члены украинской дипмиссии.

После этого видео было удалено с сайта журнала и с его страниц в социальных сетях.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.

13 сентября Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами». Он также отмечал, что Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения полуострова.