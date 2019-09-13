Прямой эфир
Сюжет:

Зеленский собрался бороться за Крым «не только словами»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами». Об этом он сказал в пятницу, 13 сентября, в ходе выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Договор дороже денег: помирятся ли Украина и Россия при Зеленском
Почему Киев приостановил разрыв отношений с Москвой

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — приводит его слова ТАСС.

Украинский лидер не впервые делает подобные заявления. Так, 23 августа он подчеркнул, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения полуострова. Зеленский отметил, что у него нет сомнений в том, что регион вернется в состав страны. По его словам, у Киева сейчас есть поддержка «международных друзей», однако украинским властям также предстоит многое для этого сделать.

При этом член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России. Сенатор отметил, что Зеленский воспринимает полуостров «как кусок территории без населения», при этом совершенно не хочет признать, что регион вернулся в состав РФ на законных основаниях.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Пушков назвал ерундой слова Зеленского об опасности «Северного потока – 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019