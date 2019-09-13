Зеленский собрался бороться за Крым «не только словами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами». Об этом он сказал в пятницу, 13 сентября, в ходе выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — приводит его слова ТАСС.

Украинский лидер не впервые делает подобные заявления. Так, 23 августа он подчеркнул, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения полуострова. Зеленский отметил, что у него нет сомнений в том, что регион вернется в состав страны. По его словам, у Киева сейчас есть поддержка «международных друзей», однако украинским властям также предстоит многое для этого сделать.

При этом член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России. Сенатор отметил, что Зеленский воспринимает полуостров «как кусок территории без населения», при этом совершенно не хочет признать, что регион вернулся в состав РФ на законных основаниях.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.