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Пушков назвал ерундой слова Зеленского об опасности «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод «Северный поток – 2» угрозой для Европы.

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Соответствующее заявление украинский лидер сделал 12 сентября по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

«Зеленский называет «Северный поток – 2» угрозой для Европы, но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив — сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой», — написал сенатор в Twitter.

По его словам, Зеленскому следовало бы признать, что Украина опасается лишь потерять источник дохода из-за прекращения транзита газа.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

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