Оператор «Северного потока – 2» подготовил варианты завершения строительства проекта

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG оценивает несколько вариантов завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава австрийской энергетической компании OMV Райне Зеле во вторник, 10 сентября.

Как он отметил в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Даби, выбирать сценарии должен оператор.

«Всё, что я вижу сейчас, это то, что проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, я не знаю, против чего тут вводить санкции», — подчеркнул топ-менеджер. Он признался, что «абсолютно устал» от угроз введения рестрикций, передает ТАСС.

7 сентября председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации. По его словам, позиция Германии по вопросу строительства газопровода негативно сказалась на доверии к стране восточноевропейских партнеров. Однако, по словам Шойбле, на данном этапе реализации проекта им не стоит выступать против него.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ.