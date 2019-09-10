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Оператор «Северного потока – 2» подготовил варианты завершения строительства проекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG оценивает несколько вариантов завершения строительства газопровода на случай введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил глава австрийской энергетической компании OMV Райне Зеле во вторник, 10 сентября.

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Как он отметил в кулуарах Мирового нефтяного конгресса в Абу-Даби, выбирать сценарии должен оператор.

«Всё, что я вижу сейчас, это то, что проект построен на 80%, почти полностью профинансирован, я не знаю, против чего тут вводить санкции», — подчеркнул топ-менеджер. Он признался, что «абсолютно устал» от угроз введения рестрикций, передает ТАСС.

7 сентября председатель бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации. По его словам, позиция Германии по вопросу строительства газопровода негативно сказалась на доверии к стране восточноевропейских партнеров. Однако, по словам Шойбле, на данном этапе реализации проекта им не стоит выступать против него.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ.

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