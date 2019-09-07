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Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным

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Фото: TASS/imago images/Metodi Popow
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Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации. Соответствующую статью главы немецкого парламента опубликовала в субботу, 7 сентября, газета Welt.

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«С общеевропейской точки зрения саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — отметил Шойбле.

По его словам, позиция Германии по вопросу строительства «Северного потока – 2» негативно сказалась на доверии к стране восточноевропейских партнеров. Однако, по словам Шойбле, на данном этапе реализации проекта им не стоит выступать против него.

26 августа начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2». Завершилась укладка двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря в территориальных водах Германии и Финляндии.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

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