На Украине оценили усилия США против «Северного потока – 2»
Киев ценит позицию США по противодействию строительству газопровода «Северный поток – 2», заявил cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
По итогам встречи украинской делегации с американскими сенаторами Крисом Мерфи и Роном Джонсоном в Киеве Данилюк в очередной раз назвал «Северный поток – 2» политическим проектом, несущим угрозу всей Европе.
Присутствовавший на встрече президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американцев за старания в борьбе с проектом и призвал к введению санкций против компаний, участвующих в строительстве.
Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.
Против выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США. Последние стремятся вывести на рынок свой СПГ.
31 августа представители Польши, США и Украины подписали «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».