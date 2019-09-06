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На Украине оценили усилия США против «Северного потока – 2»

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Фото: ТАСС/ Александр Демьянчук
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Киев ценит позицию США по противодействию строительству газопровода «Северный поток – 2», заявил cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

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По итогам встречи украинской делегации с американскими сенаторами Крисом Мерфи и Роном Джонсоном в Киеве Данилюк в очередной раз назвал «Северный поток – 2» политическим проектом, несущим угрозу всей Европе.

Присутствовавший на встрече президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американцев за старания в борьбе с проектом и призвал к введению санкций против компаний, участвующих в строительстве.

Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США. Последние стремятся вывести на рынок свой СПГ.

31 августа представители Польши, США и Украины подписали «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

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