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США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа». Данный документ касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.

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Как отмечает ТАСС, подписи под соглашением поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Мы подписываем документ об общем понимании того, в чем нуждается Украина в ближайшее время, если говорить о поставках газа», — сказал Наимский.

Ранее 31 августа украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Украинский лидер назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Он отметил, что выступает за диверсификацию источников энергоснабжения и за сотрудничество между Польшей, Украиной и США в этом вопросе.

29 августа польская нефтегазовая компания PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому Польша планирует поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США.

31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В начале 2020 года планируется также завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», который пойдет в обход Украины, в связи с чем существует риск, что газотранспортная система страны окажется невостребованной. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора на прежних финансовых условиях. «Газпром», в свою очередь, готов продолжить краткосрочное сотрудничество с Украиной до 2020 года.

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