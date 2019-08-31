Прямой эфир

Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу на встрече с президентом республики Анджеем Дудой в субботу, 31 августа.

По газам: санкции США не повлияют на «Северный поток – 2»
Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства

«Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток – 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — заявил Зеленский на пресс-конференции после переговоров. Его слова приводит официальный сайт президента Украины.

Глава государства добавил, что страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения и за сотрудничество между Польшей, Украиной и США в этом вопросе.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

21 августа президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен, так как Европа заинтересована в российском газе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019