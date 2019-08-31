Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым. Об этом он сказал в ходе визита в Польшу на встрече с президентом республики Анджеем Дудой в субботу, 31 августа.

«Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток – 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — заявил Зеленский на пресс-конференции после переговоров. Его слова приводит официальный сайт президента Украины.

Глава государства добавил, что страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения и за сотрудничество между Польшей, Украиной и США в этом вопросе.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

21 августа президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток – 2» будет достроен, так как Европа заинтересована в российском газе.