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Северный флот может стать «пятым военным округом» в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России. Об этом говорится в проекте указа, опубликованном в среду, 7 августа, на портале проектов нормативных актов.

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«Применительно к новым организационно-штатной структуре и системе управления ВС РФ Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения», — цитирует пояснительную записку к документу «РИА Новости».

Отмечается, что новый статус позволит «усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении». Таким образом, впервые в истории страны флот по статусу могут приравнять к военному округу. На данный момент военно-административными единицами РФ являются четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.

19 апреля о планах по наделению СФ статусом военно-административной единицы «Известиям» рассказали в Минобороны. Отмечалось, что зоной ответственности флота станут Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская и Мурманская области.

С момента создания в 2014 году ОСК позиционировалось как инструмент для защиты интересов России в Арктике, и кроме флота в него были включены и сухопутные части — мотострелковые бригады и даже 45-я армия ВВС.

Эксперты считают, что такая организационно-штатная структура ОСК, до недавнего времени считавшаяся экспериментальной, доказала свою эффективность.

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