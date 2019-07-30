На Северном флоте заступил на дежурство первый дивизион «Панцирь-С»

На Северном флоте заступил на дежурство первый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Сеть современных систем ПВО развернули на Кольском полуострове, они прикрывают воздушное пространство над главной базой флота. Комплексы «Панцирь» предназначены для ближней защиты гражданских и военных объектов от нападения с воздуха, они способны поражать низколетящие и небольшие объекты, например беспилотники.

«Панцири» могут наносить удары и по наземным, и по надводным целям. ЗРПК работают в любых погодных условиях и климате и, по словам военных, идеальны для северных ландшафтов. Многие военнослужащие среди операторов имеют боевой опыт применения комплексов, который они получили во время командировок в Сирию.