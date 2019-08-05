Корабли Северного флота РФ отправились в арктический поход

Корабли Северного флота (СФ) России в понедельник, 5 августа, отправились в двухмесячный арктический поход по морям Северного Ледовитого океана, сообщил глава пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

Под руководством командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева в восьмой поход вышли большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», ледокол «Илья Муромец», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов», пишет «РИА Новости».

Их экипажи примут участие в нескольких высадках на необорудованное побережье в Арктике, проведут учение по охране важного промышленного объекта, отработают противолодочные задачи, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.

Планируется, что поход будет проходить в основном в акватории Баренцева и Карского морей, в районе полуострова Таймыр, архипелагов Северная и Новая Земля, а также Земля Франца-Иосифа.

2 августа сообщалось, что малые ракетные корабли Балтийского флота «Пассат» и «Ливень» разгромили группировку условного противника в ходе оперативных учений «Океанский щит – 2019». Маневры проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон.