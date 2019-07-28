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Путин назвал долю современных вооружений в составе ВМФ России

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
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Доля современных вооружений в Военно-морском флоте России превысила 62%, заявил президент страны Владимир Путин в воскресенье, 28 июля. Глава государства отметил, что обновление вооружений следует продолжать.

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«Наш долг — преумножить могущество Военно-морского флота России: надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты», — цитирует президента «РИА Новости».

Путин назвал развитие Военно-морских сил обязательным условием повышения безопасности России и ее граждан.

«Надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов», — сказал российский лидер.

28 июля в России отмечается День Военно-морского флота. Ранее в воскресенье Путин принял приуроченный к празднику парад в Санкт-Петербурге.

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