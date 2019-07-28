Главный парад в честь Дня ВМФ начался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался главный парад в честь Дня военно-морского флота России. Его принимает президент России Владимир Путин.

Он обходит корабли, выстроенные на Неве, на катере и приветствует экипажи, передает ТАСС.

В параде принимают участие 43 надводных корабля и подводных лодок, в том числе первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подлодка нового поколения «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов» и тактические группы патрульных катеров «Раптор» и противодиверсионных катеров «Грачонок».

В воздушной части парада представлены истребители МиГ-29, Су-33, противолодочные самолеты Ту-142м3, Ил-38н, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27, Ка-28, сформированы в боевые порядки тактические группы авиации.

Ранее 28 июля Путин обошел на катере парадный строй кораблей в Кронштадте. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.