Путин обошел на катере линию боевых кораблей в Кронштадте

Президент России Владимир Путин на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей, принимающих участие в параде по случаю Дня военно-морского флота России в Кронштадте. Главу государства сопровождают министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Позже глава государства примет Главный военно-морской парад в акватории Невы, передает ТАСС.

25 июля, во время встречи с семьями, пострадавшими от паводков в Иркутской области, Путин пригласил их посетить военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

«Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, всем понравится», — отметил глава государства.