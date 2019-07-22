Прямой эфир

На сайте Минобороны открыли интерактивный раздел о Главном военно-морском параде

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В преддверии Дня ВМФ на сайте Минобороны открылся интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду.

Все желающие могут узнать больше о замысле проведения и особенностях парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, ознакомиться со схемой пролета морской авиации и построения кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Севастополе.

«Одна великая цель — служение Отечеству»
Парад в Санкт-Петербурге продемонстрировал, что отечественный флот находится в стратегическом русле развития военного морского дела

На портале размещена инфографика о количестве парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения, воздушных судов и времени проведения репетиций. Анимированная интерактивная инфографика расскажет о реконструированном первом линейном корабле Петровского флота «Полтава», который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы.

В том же разделе опубликованы уникальные исторические документы, раритетные издания и схемы постройки флагмана Балтийского флота из фондов Центральной военно-морской библиотеки. Также на портале размещены фото и видео с предыдущего парада и его репетиций в городах базирования соединений боевых кораблей ВМФ.

В день парада в Санкт-Петербурге будут бесплатно работать военно-морские музеи, библиотеки и учебные заведения, организован показ вооружения и военной техники. Все акции перечислены на странице раздела.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью состоится 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, его завершит праздничный салют. В мероприятии задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

17 июля на Сенатской площади прошла первая тренировка пеших парадных расчетов при участии около 1 тыс. военнослужащих и военной полиции. Руководил репетицией замначальника главного штаба ВМФ генерал-майор Юрий Боренков.

Региональные военно-морские парады в честь Дня ВМФ пройдут в главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВМФ начнет готовить подводные поисковые операции по новой программе
ВМФ проведет специальные учения вдоль Севморпути

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017