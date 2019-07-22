На сайте Минобороны открыли интерактивный раздел о Главном военно-морском параде

В преддверии Дня ВМФ на сайте Минобороны открылся интерактивный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду.

Все желающие могут узнать больше о замысле проведения и особенностях парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, ознакомиться со схемой пролета морской авиации и построения кораблей в Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Севастополе.

На портале размещена инфографика о количестве парадных расчетов, боевых кораблей, судов обеспечения, воздушных судов и времени проведения репетиций. Анимированная интерактивная инфографика расскажет о реконструированном первом линейном корабле Петровского флота «Полтава», который впервые возглавит парадную линию в акватории Невы.

В том же разделе опубликованы уникальные исторические документы, раритетные издания и схемы постройки флагмана Балтийского флота из фондов Центральной военно-морской библиотеки. Также на портале размещены фото и видео с предыдущего парада и его репетиций в городах базирования соединений боевых кораблей ВМФ.

В день парада в Санкт-Петербурге будут бесплатно работать военно-морские музеи, библиотеки и учебные заведения, организован показ вооружения и военной техники. Все акции перечислены на странице раздела.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью состоится 28 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде, его завершит праздничный салют. В мероприятии задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

17 июля на Сенатской площади прошла первая тренировка пеших парадных расчетов при участии около 1 тыс. военнослужащих и военной полиции. Руководил репетицией замначальника главного штаба ВМФ генерал-майор Юрий Боренков.

Региональные военно-морские парады в честь Дня ВМФ пройдут в главных базах Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.