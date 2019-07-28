Бить первым: новые корветы получат уникальные радары

Корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» получат инновационные радары. Вместо вращающегося антенного блока на мачте корабля будут закреплены три антенных полотна. За внешний вид на флоте радары в шутку уже прозвали трехглазыми. Новые РЛС более «дальнобойные», чем давно используемые флотом вращающиеся. Они легко обнаруживают не только самолеты, но и ракеты, летящие у самой поверхности воды, и даже небольшие беспилотники. С учетом того что на корабле стоит дальнобойная система ПВО «Редут», корветы становятся практически неуязвимыми для атак с воздуха.

Решающий удар

Новые радиолокационные станции с тремя стационарными полотнами в виде эксперимента будут установлены на двух корветах проекта 20380 — «Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Оба корабля сейчас строятся для Тихоокеанского флота. Если радары пройдут все испытания и хорошо себя зарекомендуют, их начнут устанавливать на последующие корабли этой серии, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ.

В современной войне от возможностей и четкой работы радиолокационных станций зависит итог морского боестолкновения, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Для того чтобы правильно спланировать бой, важно первому заметить и идентифицировать силы противника, — рассказал он. — В таком случае командир корабля или соединения получит возможность занять выгодную для себя позицию и нанести упреждающий удар. Продолжения боя может не последовать. Первая атака, учитывая возможности современного ракетного оружия, может стать решающей.

Корвет_3 Антенные посты на корвете проекта 20380 «Совершенный» Фото: РИА Новости/Андрей Ставанов

Внешне антенный блок новых РЛС выглядит, как три решетки, закрепленные на многогранной башенке, стоящей в основании фок-мачты. На самом деле это — стационарные приемо-передающие устройства, которые отслеживают перемещения движения кораблей и летательных аппаратов.

На старых корабельных радарах радиолокационная картинка прерывается из-за того, что приемо-передающий блок совершает вращение. Новая техника гораздо эффективнее — она дает возможность военным операторам РЛС получать на экранах станции точную и непрерывную картинку. Благодаря таким способностям, РЛС позволяет уверенно и на гораздо большем удалении засекать и идентифицировать низколетящие и малоразмерные цели. Новые радары также будут «дальнобойнее» своих предшественников.

Такие особенности станций позволят системам ПВО уверенно бороться с крылатыми ракетами, которые летят большую часть пути до цели на небольшой высоте. Повысится и эффективность обнаружения небольших беспилотников, часто теряющихся среди радиолокационного «шума» — помех, которые создает атмосфера или противник.

В любой точке мира

Корветы проекта 20380 изготовлены с применением технологий малозаметности. Они предназначены в первую очередь для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также артиллерийской поддержки морского десанта.

Главное оружие корветов этого проекта — противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с дальностью действия до 260 км. Артиллерия представлена 100-миллиметровой установкой А-190 и двумя шестиствольными 30-мм артиллерийскими установками АК-630М. От субмарин корабль защищает комплекс «Пакет-НК».

От атак с воздуха — зенитно-ракетный комплекс «Редут», имеющий на вооружении несколько видов ракет среднего и дальнего радиуса действия. Сейчас это самая мощная и эффективная зенитная система ПВО, которую устанавливают на корабли ВМФ, — она может одновременно наносить удар по 16 целям на расстоянии до 400 км.

Корвет_1 Шестиствольная пушка АК-630М на борту корвета проекта 20380 «Совершенный» Фото: РИА Новости/Андрей Станавов

Также на кораблях установлена автоматическая система управления (АСУ), которая позволяет в режиме реального времени передавать любые данные с одного корабля на другой. АСУ позволяет грамотно распределить цели между несколькими корветами, гарантируя, что один и тот же корабль, самолет или крылатая ракета без необходимости будут атакованы дважды.

Новые корветы созданы с учетом необходимости решения проблем, которые были выявлены во время освоения первого корабля серии, считает заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв.

— Важно, что корабли данного проекта обладают таким качеством, как высокая экономичность хода, — рассказал контр-адмирал. — Они практически не ограничены по дальности плавания.

Корвет_2 Пусковые ячейки зенитно-ракетного комплекса «Редут» на корвете проекта 20380 «Совершенный» Фото: РИА Новости/Андрей Ставанов

Корветы этого проекта хоть и разрабатывались как корабли ближней морской зоны, могут действовать в любой точке земного шара, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Корветы получились очень удачными, — рассказал он «Известиям». — Моряки Балтфлота постоянно действуют на них в Балтийском и Северном морях, отрабатывая совместные наступательные и оборонительные действия. Недавно они совершили дальний поход из Балтийского в Красное море, обогнув Европу. Корвет прошел без единой серьезной поломки.

Сейчас ВМФ уделяет особое внимание внедрению новых технологий. Модернизированные малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод» начали получать новые пассивные станции радиотехнической разведки. Они позволяют обнаруживать вражеские корабли по излучению радаров, сигналам радиостанций и других бортовых систем. При этом сам «малыш», оснащенный этим «всевидящим оком», останется для противника невидимым. Такая техника в разы повышает боевые возможности кораблей.