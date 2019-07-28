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Путин пообещал строительство уникального по возможностям флота

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия продолжит строительство военно-морского флота с уникальными возможностями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.

По словам главы государства, страна не только будет держать высоту, заданную предыдущими достижениями моряков и корабелов, но и пойдет дальше, передает ТАСС.

«Будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы», — заявил он.

Путин подчеркнул, что ВМФ обеспечивает безопасность страны и способен дать достойный отпор любому агрессору.

Главный парад в честь Дня ВМФ проходит в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие 43 надводных корабля и подводных лодок, в том числе первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подлодка нового поколения «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов» и тактические группы патрульных катеров «Раптор» и противодиверсионных катеров «Грачонок».

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