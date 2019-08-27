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Путин назвал сроки запуска «Турецкого потока»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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До конца 2019 года российский газ по газопроводу «Турецкий поток» начнет поступать в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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По его словам, российско-турецкие энергетические проекты станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности. Строительство «Турецкого потока» идет по графику, отметил российский лидер во вторник, 27 августа.

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Также «Росатом» строит первую в Турции АЭС «Аккую», отметил Путин. Оба проекта отвечают самым высоким технологическим и экологическим требованиям, добавил президент России.

В середине августа сообщалось, что строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» близ населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции завершено на 95%.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

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