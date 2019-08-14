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Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%

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Фото: ТАСС/Павел Бушуев
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Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» близ населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции завершено на 95%. Об этом говорится в сообщении оператора энергетического проекта компании South Stream Transport B.V.

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«Весь комплекс мероприятий идет в соответствии с графиком», — приводит ТАСС в среду, 14 августа, выдержку из сообщения. Транспортировка газа запланирована до конца 2019 года.

В июне строительство приемного терминала было завершено более чем на 80%. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что во многом благодаря мужским качествам и политической воле президента Реджепа Тайипа Эрдогана проект «Турецкий поток» был запущен.

Он также рассказал о завершении проекта в ближайшие несколько месяцев, после чего европейские партнеры смогут получать российский газ по новому маршруту.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через Черное море. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих веток составит 15,75 млрд кубометров газа в год.

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года.

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