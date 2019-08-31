США заявили о возможности новых санкций против РФ из-за «Северного потока-2»

Вашингтон серьезно рассматривает возможность введения санкций в отношении России в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2». Об этом заявил на пресс-конференции в субботу министр энергетики США Рик Перри, передает ТАСС.

«Я предполагаю, что, вероятно, да», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли введены ограничительные меры.

По его словам, переговоры о санкциях ведутся на высоком уровне в США.

«Мы серьезно относимся к такому варианту», — добавил Перри.

По его словам, в американской администрации намерены продолжать переговоры с союзниками и внутренние переговоры на уровне администрации по этому вопросу.

31 июля комитет сената США поддержал законопроект о введении санкций за участие в строительстве газопровода, документ находится на рассмотрении. В Вашингтоне намерены запретить въезд в США лицам, причастным к предоставлению судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине от 30 м, и заморозить их активы, находящиеся в американской юрисдикции.

Под ограничения могут попасть компании из ряда европейских стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды и другие.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).