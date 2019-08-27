В ФРГ указали на вред готовящихся санкций США против «Северного потока — 2»

Санкции против компаний — строителей «Северного потока – 2», которыми грозят США, в случае их принятия могут навредить американским нефтяным и газовым проектам в Мексиканском заливе. Об этом 27 августа пишет немецкая газета Handelsblatt.

Авторы материала возмутились названием американского законопроекта: «Закон о защите европейской энергетической безопасности» — «уже выглядит как дерзость». Они уверены, что документ получит одобрение сената и палаты представителей и будет подписан президентом США Дональдом Трампом — стремление Вашингтона ввести ограничения настолько велико, что «мало внимания уделяется потенциальным последствиям» предлагаемых мер.

Целью Вашингтона являются европейские компании, играющие ключевую роль на мировом энергетическом рынке. Они являются субподрядчиками американских Chevron и Exxon Mobil на работах в Мексиканском заливе. Если США включат их в санкционнные списки, то проекты в данном регионе будут сорваны, ведь данные узкоспециализированные компании незаменимы. В самих компаниях сообщения о санкциях оставляют без внимания, отмечается в статье.

Кроме того, от ограничений пострадают американские экспортеры газа, так как их европейским партнерам придется сократить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в пользу поставок из других стран, пишет «Газета.ру».

31 июля комитет сената США поддержал законопроект о введении санкций за участие в строительстве газопровода, документ находится на рассмотрении. В Вашингтоне намерены запретить въезд в США лицам, причастным к предоставлению судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине от 30 м, и заморозить их активы, находящиеся в американской юрисдикции.

Под ограничения могут попасть компании из ряда европейских стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды и другие, отмечает «Федеральное агентство новостей». В российском МИДе готовящиеся меры назвали очередным витком русофобской кампании, а участники проекта заявили о намерении реализовать его в любом случае.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

26 августа проект вышел на финальную стадию реализации.