Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки. Об этом лидер сообщил в пятницу, 13 сентября, в ходе выступления на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в «нормандском процессе», — приводит его слова ТАСС.

10 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия собирается продолжить обмен удерживаемыми лицами с Украиной, но о сроках не сообщил. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что нынешнему обмену предшествовала «огромная работа, весьма скрупулезная». Зеленский со своей стороны заявлял, что в ходе второго этапа может произойти освобождение крымскo-татарских активистов.

7 сентября между Киевом и Москвой состоялся обмен заключенными в формате «35 на 35». На Украину, в частности, вернулись журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, а также 24 моряка, задержанных во время украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Среди граждан, вернувшихся в Россию, были главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и похищенный Службой безопасности Украины офицер самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах (по данным СМИ, он проходит подозреваемым по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году).