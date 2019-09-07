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Прилетевший в Москву Вышинский рассказал о самочувствии

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский прибыл в Россию. Он рассказал журналистам, что чувствует себя хорошо, а о здоровье «подумает завтра».

«Я наполнен адреналином, всё бурлит», — рассказал он «РИА Новости».

Журналист подчеркнул, что вернется в Киев на суд.

«Я за последнее время никогда так не нервничал», — цитирует Вышинского ТАСС. Он рассказал, что ему поступает много звонков с поздравлениями.

Также среди прибывших в Россию свидетель по делу MH17 Владимир Цемах, пишет «Интерфакс».

Ранее 7 сентября самолеты с российскими и украинскими заключенными, участвовавшими в обмене, приземлились в Москве и Киеве соответственно. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, в гуманитарной акции участвовали по 35 граждан каждой страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала свершившийся обмен результатом политической воли и системной кропотливой работы.

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