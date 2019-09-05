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Адвокат Вышинского опроверг переезд журналиста в Россию

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Главный редактор информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный из-под ареста в Киеве 28 августа, не намерен переезжать в Москву. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил его адвокат Андрей Доманский, назвав подобные слухи провокацией.

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«Кирилл занимается собой, дышит воздухом свободы, подтягивает здоровье, которое было потеряно на протяжении 15 месяцев, и готовится к очередному судебному заседанию», — цитирует защитника ТАСС. Он добавил, что процесс по делу продолжится 16 сентября.

При этом Доманский не смог ответить на вопрос, вернули ли правоохранительные органы Украины журналисту паспорта. Он подчеркнул, что Вышинский не участвует в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство 28 августа. В генпрокуратуре Украины заявили, что это было сделано в рамках готовящегося обмена «35 на 35». При этом сам журналист неоднократно выступал против своего участия в обмене.

Вышинского арестовали в Киеве 17 мая прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состояться.

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