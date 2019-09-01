Вышинский заявил о намерении продолжить заниматься журналистикой

Главный редактор информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный из-под ареста в Киеве заявил, что не намерен оставлять профессию. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью РЕН ТВ.

«Я писал в тюрьме, я буду писать и сейчас — после тюрьмы. Мне точно есть что сказать, много интересного, у меня было много времени думать, осмыслять то, что происходило со мной, вокруг меня, в стране, накопилось много. Поэтому я буду писать. Я точно буду заниматься журналистикой», — сказал он.

Вышинский отметил, что украинский суд не наложил на него ограничений в профессиональной деятельности. Однако, редакция, которой он управлял, по словам журналиста, была разрушена действиями украинских силовиков.

«Редакция на 15 мая прошлого года фактически разрушена. В том смысле, что вся оргтехника, которая находилась в редакции, была превращена в груду метала, поскольку сотрудники СБУ изымали системные диски. С этих дисков они какую-либо значимую информацию не сняли, не внесли ее в дело, на мой взгляд», — рассказал Вышинский.

По словам журналиста, он намерен подумать над восстановлением редакции.

Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство 28 августа. В генпрокуратуре Украины заявили, что это было сделано в рамках готовящегося обмена «35 на 35». При этом сам журналист неоднократно выступал против своего участия в обмене.

Вышинского арестовали в Киеве 17 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состояться.