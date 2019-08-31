Вышинский заявил об отсутствии пыток под стражей на Украине

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский в субботу, 31 августа, заявил, что во время содержания под стражей в Киеве не подвергался пыткам.

«Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, это, конечно, психологическое испытание», — рассказал он в интервью телеканалу НТВ.

Он заявил, что в целом ситуация была для него непростой эмоционально и психологически, но «назвать это пытками было бы преувеличением».

Журналист также подчеркнул, что не собирается участвовать в обмене и намерен доказать свою невиновность.

«Слухи о моем «обмене» появились через 2,5 часа после начала обысков в моей квартире. Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обмененным», — сказал Вышинский.

На вопрос, есть ли у него возможность приехать в Москву, журналист не дал четкого ответа.

Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство 28 августа. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это было сделано в рамках готовящегося обмена «35 на 35». При этом сам журналист неоднократно выступал против своего участия в обмене.

Вышинского арестовали в Киеве 17 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состоятся. Пока журналиста обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.