Вышинский рассказал о политизированном подходе к его делу при Порошенко

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский считает, что во время президентства на Украине Петра Порошенко подход к его делу был политизирован. Об этом он в воскресенье, 1 сентября, рассказал в интервью «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Глупо отрицать, что после выборов в моей судьбе произошли серьезные изменения. Это говорит об одном: что всё, что было при Порошенко, была политическая история. Если начинать разбираться в рамках права, всё дело рухнет, рассыплется и точно будет доказано, что я невиновен», — приводит его слова ТАСС.

Вышинский также рассказал, что во время заключения в какие-то минуты чувствовал себя одиноко, но справлялся с этим состоянием мыслями о том, что есть люди, которые ждут и прилагают усилия для его освобождения.

31 августа Вышинский заявил, что во время содержания под стражей в Киеве не подвергался пыткам. Он отметил, что в целом ситуация была для него непростой эмоционально и психологически, но «назвать это пытками было бы преувеличением». Журналист также подчеркнул, что не собирается участвовать в обмене и намерен доказать свою невиновность.

Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство 28 августа. В генпрокуратуре Украины заявили, что это было сделано в рамках готовящегося обмена «35 на 35». При этом сам журналист неоднократно выступал против своего участия в обмене.

Вышинского арестовали в Киеве 17 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состояться.