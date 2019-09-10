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Украина захотела вернуть из России еще 113 граждан

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Фото: TASS/Zuma
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Киев заинтересован в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России. Об этом в интервью РБК заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

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«Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан», — сказала омбудсмен.

О необходимости возвращения остающихся в России украинцев 7 сентября говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вторым этапом может стать освобождение крымско-татарских активистов.

«Мы говорим не про год, и не про два, и не про три. Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем об этом и работаем», — заявил он.

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Cущенко, режиссер Олег Cенцов и другие.

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