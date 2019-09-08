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В Совете Европы оценили обмен заключенными между Москвой и Киевом

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Фото: TASS/Zuma
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд высоко оценил обмен заключенными между Россией и Украиной, назвав его первым шагом на пути примирения двух стран.

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«Совет Европы приветствует освобождение заключенных Россией и Украиной сегодня (7 сентября - Ред.). Это обнадеживающий шаг к примирению двух государств-членов Совета Европы и важный элемент Минского процесса», — говорится в опубликованном 7 сентября заявлении Ягланда.

Он также отметил, что СЕ готов оказать содействие для дальнейшего примирения Москвы и Киева.

Кроме того, обмен поприветствовал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он отметил освобождение главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

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