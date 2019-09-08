Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что он причастен к обмену заключенными между Москвой и Киевом, позабавили пользователей Сети.

Хвалебный пост Порошенко самому себе набрал в Fаcebook более 3 тыс. комментариев.

«Что же ты не приехал их встречать? Ты их [моряков] туда отправил, мог бы и приехать, и извиниться», — отметил Виталий Иванов.

«Опять несет какую-то дичь, присваивая себе чужие заслуги», — написал один из пользователей.

«Естественно, если бы не Петя, не было бы и обмена, он же моряков отправил», — пошутил Дмитрий.

«Петр готовил этих людей к обмену — сажал их», — указал Евгений Ольховиков.

«Как всегда примазывается к чужой славе», — выразила мнение Ирина Медведева.

«Он может только бутылки сдать на обмен», — добавил Серега Усов.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили всё, что обещали.