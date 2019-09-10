В Кремле оценили возможность проведения следующего обмена с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует продолжить обмен удерживаемыми лицами с Украиной, однако о сроках проведения следующего этапа пока говорить рано.

«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более в соответствии с Минскими договоренностями. Но давайте не будем забывать, что этому обмену предшествовала огромная работа, весьма скрупулезная», — сказал пресс-секретарь президента РФ во вторник, 10 сентября.

Он добавил, что о сроках следующего обмена говорить рано, но в Кремле есть понимание того, что это необходимо.

Ранее 10 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев заинтересован в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории России.

О необходимости возвращения остающихся в России украинцев в субботу, 7 сентября, говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вторым этапом может стать освобождение крымскo-татарских активистов.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Cущенко, режиссер Олег Cенцов и др.