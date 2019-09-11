СМИ узнали о переквалификации свидетеля в подозреваемого по делу MH17

Нидерланды изменили процессуальный статус жителя самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного Украиной по условиям обмена удерживаемыми лицами, в рамках дела о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, сообщило 11 сентября издание Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Совместная следственная группа (ССГ) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором сообщается, что в настоящий момент Цемах является одним из подозреваемых по данному делу.

Решение Киева обменять Цемаха стало крайне болезненным для ее страны и близких жертв трагедии, отметила Пири. Он также напомнила, что у Украины есть обязательства, согласно которым страна должна оказывать содействие при расследовании обстоятельств крушения Boeing 777.

«Отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — цитирует Пири ТАСС.

8 сентября генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать им Владимира Цемаха, который накануне прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Лайнер «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Расследованием занимается совместная следственная группа под руководством Нидерландов, которая обвиняет Россию в появлении на Украине ЗРК «Бук», из которого предположительно был сбит самолет. При этом доказательства о непричастности Москвы игнорируются, а российская сторона не допускается к расследованию.

Президент России Владимир Путин в мае 2018 года заявлял, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, в свою очередь, заявил, что недоволен ходом расследования. Он назвал расследование политизированным, имеющим цель возложить вину на Россию.