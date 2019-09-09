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Немецкий детектив заявил о готовности передать Малайзии неизвестные данные по MH17

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Фото: TASS/imago stock&people/imago/Xinhua
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Немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил о готовности обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17 на Украине.

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«Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката. Чтобы [эти представители смогли] проинформировать затем малайзийское правительство о том, как всё запланировано, если условия будут выполнены», — заявил Реш, отвечая на вопрос, готов ли он предоставить правительству Малайзии материалы своего расследования. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее, 5 сентября, премьер Малайзии Maxатxир Moхамад заявил, что страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.

В интервью «РИА Новости» Реш, который занимался расследованием крушения малайзийского Boeing с 2014 года, сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

В августе детектив повторно обратился с открытым письмом к международному следствию, в котором заявил, что по-прежнему готов публично передать совместной следственной группе доказательства по делу.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Расследование произошедшего занимается группа под руководством Нидерландов. При этом Россию, которую к расследованию не допустили, обвиняют в том, что на Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого поразили лайнер.

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