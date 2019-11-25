Две трети украинцев довольны Зеленским

Опрос показал, что две трети (62%) украинцев позитивно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому. Соответствующие данные были опубликованы фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает «Интерфакс» в понедельник, 25 ноября.

Исследование показало, что 19% респондентов полностью довольны первыми шагами деятельности президента и его команды, 43% оценивают ее «в основном позитивно». Недовольны политикой Зеленского 24% опрошенных.

Большинство участников опроса (75%) положительно расценили инициированные президентом Украины переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, решение об отводе войск от линии разграничения тоже оценивается позитивно. Негативно респонденты отнеслись к решению Зеленского ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения (позитивно — 24%, негативно — 58%) и о приватизации больших государственных предприятий (негативно — 55%, позитивно — 22%).

Согласно опросу, жители Украины по-прежнему ждут от президента улучшения жизни (51%), снижения тарифов (37%) и наказания виновных в коррупции должностных лиц (35%).

«Сейчас ситуация для правящей команды и для Зеленского не является драматически критической, но угрожающие тенденции мы видим», — пояснил научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

Опрос проводился 4–19 ноября в 110 населенных пунктах Украины. Были собраны анкеты 2041 респондента, погрешность выборки не превышает 2,3%.

14 октября ТАСС со ссылкой на результаты исследования КМИС сообщало, что Зеленский теряет поддержку среди жителей страны. Тогда деятельность президента одобрили 66% опрошенных. В сентябре работу украинского лидера положительно оценивали 73% респондента.