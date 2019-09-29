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Украинцы призвали Зеленского опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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На сайте президента Украины Владимира Зеленского появились две петиции, авторы которых просят главу государства опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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Обе петиции были поданы 28 сентября. Автор первой указывает, что «по требованию народа» американский лидер Дональд Трамп опубликовал стенограмму переговоров с Зеленским. Народ Украины в свою очередь просит своего президента «сделать шаг к настоящей демократии» и «сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан».

Во второй петиции подчеркивается, что Зеленский — «президент Украины, а не частное лицо», поэтому переговоры с главами других стран «не являются и не могут быть личными частными разговорами». Автор документа считает, что в стенограмме разговора с лидером США со стороны Зеленского наблюдается «заигрывание» с Трампом, «согласование позиций по некоторым уголовным делам, критика лидеров ЕС и экс-посла США».

Документы подписали 45 и 120 граждан Украины соответственно. Для рассмотрения петиции необходимо не менее 25 тыс. подписей за 90 дней.

Стенограмма июльских переговоров Зеленского и Трампа была опубликована 25 сентября. Трамп поручил сделать это, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера — американские СМИ утверждают, что глава Белого дома просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. В США нашли в этом нарушения американского законодательства и начали процедуру импичмента Трампа.

Согласно опубликованной стенограмме, Трамп пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы Зеленский изучил «дело Байдена». Украинский лидер в ответ попросил предоставить информацию для проведения расследования. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа.

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