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Пелоси объявила о начале конгрессом США процедуры импичмента Трампа

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Фото: TASS/Zuma
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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

По ее словам, палата представителей американского парламента начнет официальное расследование в рамках импичмента. Пелоси считает, что действия президента показывают, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов», пишет «РИА Новости».

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О том, что Пелоси намерена поддержать начало процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа, сообщила 24 сентября американская газета The Washington Post. При этом ранее Пелоси выступала против проведения импичмента.

Толчком к активному обсуждению возможного импичмента стал телефонный разговор Трампа с «неким иностранным лидером». СМИ утверждали, что сотрудник американской разведки написал срочный рапорт, в котором доложил, что в ходе разговора глава Белого дома дал некое обещание.

Позже стало известно, что собеседником Трампа был президент Украины Владимир Зеленский. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Информацию опровергли в Киеве, а также сам глава Белого дома.

Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины, а Джулиани считает, что Киев содействовал Байдену-младшему в отмывании $3 млн. Джо Байден, в свою очередь, призвал конгресс инициировать процедуру импичмента, а Трамп разрешил опубликовать полную стенограмму своего разговора с Зеленским.

12 сентября юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.

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