Байден пригрозил выступить в поддержку импичмента Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что конгрессу нужно инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если он откажется по требованию законодателей предать гласности стенограмму июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским и иные относящиеся к этому документы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя пресс-службы Байдена во вторник, 24 сентября.

По словам собеседника агентства, бывший вице-президент выступит с заявлением по этому вопросу чуть позже во вторник. Он добавил, что Байден собирается призвать Трампа выполнить все требования конгресса США о предоставлении информации по Украине и другим расследованиям, и если президент их не выполнит, у конгресса не будет выбора, кроме как привлечь американского лидера к ответственности.

Между тем сам Трамп, участвующий в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке с 17 сентября, разрешил обнародовать стенограмму его беседы с Зеленским. До этого госсекретарь США Майк Помпео в интервью телекомпании ABC 22 сентября заявил, что содержание телефонного разговора лидеров двух стран строго конфиденциально и не подлежит огласке, если только не возникнут крайние обстоятельства.

Речь идет об июльской телефонной беседе Трампа с Зеленским, после которой в Вашингтоне разгорелся скандал. 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время этого разговора американский лидер восемь раз призывал Киев посодействовать в расследовании против Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. По данным Reuters, Трамп признал, что обсуждал Байдена в разговоре со своим украинским коллегой, который, в свою очередь, отказался от многомиллионной помощи американского президента за помощь в расследовании против бывшего вице-президента США. Также сообщалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы дискредитировать Байдена на выборах 2020 года.

В то же время, комментируя публикацию WSJ, Трамп заверил, что в разговоре с Зеленским не сказал ничего не верного. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также подтвердил, что президент США не оказывал давления на украинского лидера.

В свою очередь, в конгрессе США допустили импичмент Трампа в случае убедительных доказательств давления американского лидера на своего украинского коллегу.

Экс-вице-президент США — главный конкурент Трампа от демократов на должность президента Соединенных Штатов на предстоящих выборах в ноябре 2020 года.