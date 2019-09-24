Трамп отверг обвинения в обмене помощи Украине на расследование против Байдена

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы договаривался с украинскими властями о содействии в расследовании против сына своего оппонента Джо Байдена в обмен на помощь Киеву. Соответствующее заявление он сделал во вторник, 24 сентября.

«Никакого обмена одного на другое не было», — цитирует Трампа CNN.

По словам президента, он давно уже предлагал перестать помогать Украине. «Я сказал прекратить это (поддержку Украины. — Ред.). Пусть другие платят», — напомнил американский лидер.

Ранее 24 сентября Трамп призвал страны Евросоюза, в частности Германию и Францию, увеличить объем средств, выделяемых на поддержку Украины. Он подчеркнул, что помогать Киеву должны и другие страны, а не только США.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие в расследовании действий Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. Сообщалось, что Трамп оказывал давление на Зеленского с тем, чтобы дискредитировать Джо Байдена — своего главного противника на выборах 2020 года. Также СМИ писали, что перед разговором с Зеленским Трамп приостановил выделение средств на поддержку Украины.