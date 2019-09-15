Незавершенное дело: борьба с коррупцией на Украине столкнула политические силы США

Демократическая партия США не смогла смириться с победой республиканца Дональда Трампа на выборах 2016 года и возбудила более десятка расследований в отношении президента. Под микроскопом изучаются его избирательная кампания, якобы вмешательство в выборы, финансы, отношения с женщинами и многое другое. Теперь, когда угроза переизбрания Трампа встает перед демократами в полный рост, партия объявила о начале нового расследования. «Известия» разбирались, на чем основаны подозрения конгрессменов и почему давно забытые скандалы заставили их забеспокоиться.

«Широкомасштабное расследование»

В Белый дом обратились главы трех комитетов палаты представителей конгресса США. Демократы Адам Шифф, Эллиот Ингл и Эладжа Каммингс (они возглавляют спецкомитет по разведке, комитет по иностранным делам и комитет по надзору и правительственной реформе соответственно) написали советнику Трампа Пэту Чиполлоне письмо, в котором рассказали о своих подозрениях в адрес главы государства.

По информации парламентариев, на протяжении последних двух лет Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани якобы пытаются принудить власти Украины провести два расследования под видом антикоррупционной деятельности.

Украина_3 Рудольф Джулиани и президент США Дональд Трамп во время встречи Фото: REUTERS/Mike Segar

Первое — расследование в отношении украинцев, которые предоставили ключевые свидетельства против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Целью второго расследования, на котором якобы настаивал американский лидер, стал сын бывшего вице-президента США демократа Джона Байдена Хантер Байден. Он был членом совета директоров украинской газовой компании, которая попала под следствие. Сам Джо Байден, по собственному признанию политика, будучи вице-президентом, призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.

В качестве обоснования своих подозрений авторы письма приводят телефонный разговор, состоявшийся между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Отмечается, что американский лидер «внезапно сосредоточился» на указанных расследованиях. Он подчеркнул, что «убежден, что новое украинское правительство будет способно быстро улучшить имидж Украины и завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США».

Украина_4 Бывший руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт выходит из здания суда в Вашингтоне. 19 апреля 2018 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

Помимо этого демократы заподозрили, что желание президента удержать $250 млн, одобренные конгрессом и Пентагоном на помощь Украине, связано с его требованием возобновить расследования. По их мнению, Киев заставляют выбирать между «защитой от российской агрессии без помощи США и использованием [украинской] судебной системы для обслуживания интересов кампании Трампа».

Газовые интересы

Чтобы разобраться, на какую мозоль демократов наступил Трамп, вспомнив об этих двух расследованиях, следует вспомнить о главном интересе, который США преследуют на Украине. Речь идет о сланцевом газе.

Еще в 2013 году США, возглавляемые президентом-демократом Бараком Обамой, подписали с Украиной и ее лидером Виктором Януковичем договор, согласно которому нефтегазовые корпорации Chevron и ExxonMobile получили лицензии на разработку и добычу газа в Львовской, Харьковской и Донецкой областях. Например, договор Chevron на $10 млрд давал американской компании право разрабатывать и использовать добытые углеводороды в течение 50 лет.

Украина_2 Бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший президент США Барак Обама во время встречи в рамках саммита по ядерной безопасности в Сеуле. 27 марта 2012 года Фото: ТАСС/Андрей Мосиенко

А в мае 2014 года сын занимавшего тогда должность вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден получает должность в крупнейшей частной газодобывающей компании в стране — Burisma Holdings. В Белом доме тогда подчеркнули, что Байден-младший — частное лицо, а потому ничто не мешает ему или другому члену семьи вице-президента, ответственного за американо-украинские отношения, управлять компанией. Даже несмотря на отсутствие опыта в энергетической сфере и каких-либо иных связей с ней.

При этом за месяц до Хантера Байдена к совету директоров Burisma, которой владел ставленник президента Виктора Януковича, министр экологии Николай Злочевский, присоединился еще один влиятельный американец — финансист Девон Арчер. О нем известно, что он проживал в одном колледже с пасынком госсекретаря США Джона Керри Кристофером Хайнцем, а позже занимал пост сопредседателя по национальным финансам в президентской кампании бывшего сенатора в 2004 году. Еще известно, что Арчер и Байден-младший являются партнерами американской компании Rosemont Seneca Partners LLC, которая с весны 2014 по осень 2015 года ежемесячно получала на свой счет крупные переводы из Burisma Holdings.

Украина_1 Бывший вице-президент Джо Байден (справа) и его сын Хантер во время церемонии инаугурации президента США Барака Обамы. 20 января 2009 года Фото: REUTERS/Carlos Barria

Интерес к частной газовой компании частично объясняется тем, что она владела лицензиями на разработку и добычу газа в Днепровско-Донецком и Азово-Кубанском бассейнах, расположенных в областях, которые вышли из-под влияния Украины. С другой стороны, «способствовать развитию демократии» и «сдерживать московского агрессора» гораздо проще, если держать в руках самые ценные активы страны — углеводороды.

Дело Burisma Holdings

Расследование в отношении Burisma Holdings начал генпрокурор Украины Виктор Шокин в рамках борьбы с коррупцией. Владелец компании Злочевский покинул страну вскоре после смены власти, и Шокин заинтересовался деятельностью возглавляемой им компании.

Как пишет колумнист консервативного американского издания The Hill, ему удалось ознакомиться с официальным досье Шокина по делу Burisma. Согласно документам, вышеуказанные переводы в конечном счете предназначались лично для Байдена-младшего и Арчера. В связи с этим генпрокурор намеревался допросить бизнесменов, но не успел это сделать.

В 2018 году уже бывший вице-президент Джо Байден во всеуслышание рассказал о том, как в марте 2016 года он от лица президента США Барака Обамы надавил на украинского лидера Петра Порошенко. Он пригрозил, что если Шокин не лишится поста, Вашингтон затянет с выплатой Украине $1 млрд, обрекая государство на банкротство.

«Я посмотрел на них и сказал: я уезжаю через шесть часов. Если [к тому времени] прокурора не уволят, вы не получите деньги», — сказал политик.

Украина_3 Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин Фото: РИА Новости

Через шесть часов прокурор был уволен, а его место занял Юрий Луценко. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что у ведомства нет никаких доказательств правонарушений со стороны Хантера Байдена или его отца.

И вот, еще одно частное лицо — личный адвокат Трампа Джулиани — в конце июля этого года едет в Испанию на встречу с личным помощником Зеленского Андреем Ермаком. Стороны обсудили возможное проведение встречи глав государств, а в течение следующей недели Джулиани опубликовал в Twitter несколько постов, обличающих деятельность Джо Байдена и его сына.

Американские консервативные СМИ пережевывают эту тему — махинации Хантера Байдена и настойчивый «призыв» его отца уволить Шокина — еще с мая, но большой скандал не получился . Поэтому сомнительно, что четыре месяца спустя Демократическая партия вдруг забеспокоилась и решила расследовать «вмешательство Трампа в выборы посредством давления на Украину». Это давление, кстати, точно такого же рода, как то, что оказал Байден, чтобы сместить генпрокурора.

Однако возобновление расследования в отношении бывшего акционера Burisma может отпугнуть американских инвесторов, которые и так считают нерентабельными вложения в украинский нефтегазовый бизнес. Так, в 2014 году глава совета директоров Burisma Алан Аптер рассказал в интервью «РБК-Украина» о том, что когда ситуация на Украине стабилизируется, компания намерена целенаправленно заняться привлечением американских инвестиций.

ukraine Заседание демократов палаты представителей Фото: Global Look Press/Chip Somodevilla

Более того, если предположения СМИ о роли Джо Байдена в назначении его сына правдивы, то это говорит о существовавших договоренностях между администрацией Обамы и новой украинской властью 2014 года. Именно этим договоренностям угрожает возможное возобновление расследование против Хантера Байдена.

Поэтому заявление о начале нового «широкомасштабного расследования», возможно, впервые за последние три года направлено не на подрыв положения Трампа, а на сохранение своих интересов за рубежом. Американская мечта о поставках в Европу собственного газа, пусть и добытого на Украине (что, заодно, позволить вставить палки в колеса российской экономике), пока так и остается мечтой, но и отступать США не собираются.