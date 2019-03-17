Учебная тревога: забота о детях обернулась в США грандиозным коррупционным скандалом

Скандал со многомиллионными взятками в американской системе высшего образования разрастается стремительно — причем настолько, что в самих Штатах грозит затмить даже откровения бывших жертв домогательств Майкла Джексона. Отечественные СМИ обратили внимание на привлечение к ответственности пары голливудских звезд второй величины, но на самом деле все гораздо серьезнее: в аферу замешаны представители крупного бизнеса и самые элитные университеты Америки. В ситуации разбирались «Известия».

Лучшие люди

Оперативные мероприятия по фактам коррупции в американских вузах ФБР вело несколько лет, и 12–13 марта поддержанные федеральной прокуратурой обвинения были предъявлены более чем 50 лицам, среди которых и сотрудники университетов, и родители абитуриентов, и, естественно, сам организатор аферы, некий Уильям Сингер, уже признавший вину и согласившийся на сделку со следствием. Собственно, многие из привлеченных к ответственности соблазнились предложением Сингера «помочь» с поступлением детей в престижные университеты уже тогда, когда он согласился сотрудничать с правоохранительными органами, летом-осенью 2018 года.

Возможно, дальнейшие разоблачения будут еще более шокирующими для американцев: ведь уже сейчас в списке обвиняемых не только две популярные актрисы, Фелисити Хаффман и Лори Лафлин, но и видные бизнесмены, юристы, врачи — сливки общества США. Среди них, например, Гордон Каплан, сопредседатель международной юридической фирмы Wilkie Farr (более 700 адвокатов в шести странах мира), модельер Моссимо Джанулли, профессор стоматологии Хомайюн Заде, бывший глава Pimco Investments, одного из крупнейших инвестфондов мира, Дуглас Ходж, крупный девелопер из Флориды Роберт Дзангрилло, личный тренер Мишель Обамы по теннису Гордон Эрнст.

СШАучеба Уильям Сингер Фото: REUTERS/Brian Snyder

Короче говоря, обвинительное заключение читается почти как справочник «Кто есть кто в американской деловой элите». Которая, как выяснилось, вовсе не прочь воспользоваться совершенно не вписывающимися в традиционную для англо-саксонской культуры парадигму fair play, «честной игры», методами для обеспечения успеха своим отпрыскам.

Но, что еще более огорчительно, в скандале замешаны лучшие университеты страны — Йель, Стэнфорд, Уэйк-Форест, университеты Техаса и Южной Калифорнии — всего восемь самых элитных и престижных вузов Америки , издавна бывших кузницами кадров для федерального правительства и большого бизнеса. Йель заканчивали, к примеру, пять президентов США (включая Клинтона и старшего Буша) и двенадцать нобелевских лауреатов, а Стэнфорд может похвастать такими выпускниками, как основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин и удерживаемым уже много лет вторым местом в международном рейтинге ARWU, уступая только Гарварду (в скандале, кстати, не замешанному).

Традиционно считалось, что для поступления в эти учебные заведения необходим высочайший уровень знаний — и, конечно, надлежащее финансовое положение, так как все это частные университеты (хотя и получающие дотации от федерального правительства, что, в конечном счете, и сделало возможным уголовное дело). Однако теперь выясняется, что достаточно лишь денег на взятки — правда, очень больших денег. По данным следствия, за семь лет через контору Сингера прошло около $25 млн.

Договорные отношения

Официальное обвинение звучит как «преступный сговор с целью совершения мошенничества и злоупотребления доверием, нелегальное предпринимательство и мошенничество при помощи федеральной почты и телеграфа» (последние расширительно включают в себя и иные средства связи). В переводе на доступный язык схемы аферы были таковы. По версии следствия, Сингер открыл в Калифорнии компанию Edge College & Career Network (иначе известную под торговой маркой The Key), официальной деятельностью которой являлась подготовка абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения. Также Сингер зарегистрировал в установленном порядке некоммерческий благотворительный фонд Key Worldwide Foundation, по документам занимавшийся финансовой помощью детям из малообеспеченных семей. Именно на счета фонда и переводились средства, которые (после удержания посреднического процента) шли на взятки сотрудникам вузов. Точнее говоря, тренерам университетских спортивных команд: повышенное внимание к спорту досталось американским вузам в наследство от их британских предков, так что рекомендация тренера часто становится весомым аргументом при поступлении даже в самые элитные учебные заведения. Кроме того, для спортивных талантов обычно имеется отдельная квота — и более щадящие экзаменационные условия при поступлении.

СШАУчеба Фото: Getty Images/The Washington Post/Sarah L. Voisin

Подкупленные Сингером на деньги родителей будущих абитуриентов «физкультурники» давали заключения, что девушки и юноши демонстрируют исключительные атлетические таланты (в некоторых случаях предоставлялись и фальшивые свидетельства из несуществующих юниорских команд) и их прием в стены университета много поможет спортивной славе альма-матер. Для пущей убедительности некоторые родители представляли отфотошопленные фотографии своих отпрысков. Мзда тренеру за каждого рекомендованного абитуриента составляла в среднем $10–15 тыс., хотя родители платили гораздо больше (от $100 тыс. до $6,5 млн) — остальное уходило в карман Сингера.

Второй вариант мошенничества был несколько менее затратен — от $15 до $75 тыс. Родители оформляли своим чадам свидетельства о психологических проблемах с обучением — в былые времена такой документ, скорее всего, навсегда закрыл бы им дорогу в элитный вуз, но получение замешанными в деле университетами федеральных грантов требует от них, кроме прочего, участия в программах инклюзивности и предоставления равных возможностей абитуриентам с разной степенью развития.

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Судя по представленным обвинением записям телефонных разговоров обвиняемых, в Соединенных Штатах подобные справки добываются сравнительно легко: «скажите дочери, чтобы вела себя [на освидетельствовании], как реально тупая», — наставлял Сингер одного из отцов. Документ дает право на дополнительное время при прохождении тестов SAT или ACT, сдаваемых при поступлении в университет или колледж. Впрочем, судя по предоставленным прокуратурой доказательствам, многие отпрыски замешанных в скандале родителей были и впрямь «реально тупыми»: полученные «благотворительным фондом» Сингера суммы шли на подкуп сотрудников, проводивших тестирование (оба теста проводятся аккредитованными при негосударственном Совете колледжей агентами, как правило, это частные школы). К примеру, проходящий вместе с Сингером по делу Марк Риделл, директор по подготовке к вступительным экзаменам престижной школы-интерната IMG Academy во Флориде, либо лично заполнял листы с тестовыми заданиями за оплаченных клиентов, либо исправлял неверные ответы уже после сдачи.

Любопытно, что представители прокуратуры США поражаются... уму Риделла: «Он очень умный. Он никогда не имел на руках правильных ответов. Он просто знал ответы на эти задания», — удивляется Эндрю Леллинг, федеральный окружной прокурор Массачусетса. Что ж, ничего удивительного: Риделл — выпускник Гарварда, он же получил бакалавриат в Бингемтоне (87-е место в рейтинге университетов США).

«Ей, знаете ли, конец»

Американская пресса уже называет скандал крупнейшим в истории образовательной системы страны. И задаются вопросом: так ли она хороша в действительности — то, что для поступления в элитный колледж требуются очень большие деньги (расходы на репетиторов могут составлять, по данным USA Today, более тысячи долларов за час занятий), само по себе отрезает дорогу к качественному образованию большей части молодежи страны. Но когда богатые родители проталкивают в университеты своих, судя по всему, не самых способных отпрысков, используя откровенно криминальные методы, это вызывает возмущение даже не у консервативно настроенной части общества. «Честно сказать, моральная сторона вопроса меня не очень волнует. Меня волнует, что, если ее [дочь] поймают, ей, знаете ли, конец» , — эти слова адвоката Каплана в разговоре с Сингером, записанном в ходе оперативных мероприятий, особо потрясли американское общество.

Адвокатов в Штатах традиционно недолюбливают, но все же ожидают от них меньшей степени цинизма — уважение к суду как к таковому у американцев в крови. Каплан, как выясняется, верно предчувствовал опасность: университет Южной Калифорнии уже заявил, что пересмотрит решения в отношении студентов, поступавших при помощи фирмы Edge College & Career Network. Сходным образом отреагировали и другие вузы. Детям грозит исключение, а их родителям, согласно параграфам 1341, 1343 и 1346 раздела 18 Кодекса США (18 U.S.C.), — штрафы до миллиона долларов и тюремное заключение до 30 лет по каждому из пунктов обвинения.

СШАУчеба Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Bob Chamberlin

Пока все фигуранты отпущены под залог, но, похоже, перед нами разворачивается настоящая драма — страсть к учебе может обойтись многим состоятельным американцам крайне дорого. И не только в денежном, но и в карьерном отношении: почти все тренеры, участвовавшие в афере, уже уволены, а телеканал Hallmark Channel объявил о приостановке всех проектов с участием Лори Лафлин. Подал в отставку замешанный в скандале глава инвестфонда Hercules Capital Мануэль Энрикес, еще двое занимающих высокое положение в крупных компаниях родителей-аферистов срочно ушли в отпуск.

Кроме того, перед многими фигурантами маячит еще более серьезная угроза — оформляя свои «дотации» Сингеру как благотворительные взносы, они вычитали эти суммы из подлежащих налогообложению доходов. Этим уже заинтересовалась федеральная налоговая служба США — так что неприятности, похоже, только начинаются.