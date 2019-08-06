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На Украине возобновили работу онлайн-реестра коррупционеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило работу единого онлайн-реестра коррупционеров. В настоящее время в нем числится 26 863 человека, совершивших подобные правонарушения.

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НАПК решило обновить опубликованный на общественном портале список после замечания сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний «Опендатабот». Его специалисты обратили внимание на то, что после того как полгода назад обязанности вести этот перечень перешли от украинского минюста к агентству, информация не менялась, пишет ТАСС.

В этом реестре содержатся данные о физических и юридических лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с этим правонарушений. Список создавался, в частности, для проверок лиц, которые претендуют на госдолжности и посты в правоохранительных органах.

В конце июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) страны находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. По данным Генпрокуратуры Украины, за прошлый год в республике было зафиксировано взяток на 207 млн гривен (около $7,7 млн).

7 мая на Украине сформирован состав Высшего антикоррупционного суда. Как ожидается, инстанция начнет работу в августе-сентябре текущего года.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) назвали условия для получения Украиной нового кредита, среди прочих были названы реорганизация государственной фискальной службы, принятие сбалансированного бюджета, дальнейшее повышение цен на газ и антикоррупционная реформа.

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