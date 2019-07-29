Прямой эфир

В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции

0
Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк в интервью «24 каналу».

«Из-за того, что в ВПК, оборонке были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался», — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что, несмотря на некоторые интересные наработки, в целом комплекс находится «в достаточно плохом состоянии».

Данилюк сообщил, что реформирование ВПК в настоящее время является ключевым приоритетом, передает ТАСС.

Весной на Украине произошел скандал из-за «Укроборонпрома». Согласно данным журналистского расследования, в оборонной сфере Украины действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии.

В коррупционных сделках, по данным СМИ, участвовали близкие к действующему президенту Украины Петру Порошенко должностные лица. В апреле Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн.

Через два месяца избранный президент страны Владимир Зеленский потребовал от МВД и других профильных ведомств привлечь к ответственности виновных в хищении средств в оборонно-промышленном комплексе страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу серверов СНБО
В Донбассе украинские морпехи устроили бунт

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017