Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу серверов СНБО

Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко объяснил, куда делись серверы Совета национальной безопасности (СНБО) Украины. По его словам, серверы никто не крал, они были арендованы на средства экс-президента страны Петра Порошенко, а потом возвращены арендодателю.

«Никакая конфиденциальная информация на серверах не хранилась, доступ к ней предоставлялся только онлайн», — написал он на личной странице в Facebook.

По его словам, в комнате, о которой говорил новый секретарь СНБО Александр Данилюк, ранее лишь отображались различные источники информации, которые при этом хранились в различных ведомствах.

28 мая Данилюк заявил, что из администрации президента страны исчезли серверы с секретной информацией. По его словам, сейчас ситуационная комната администрации президента пуста.

«Ранее на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены... Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине», — отметил он.

19 мая экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс передачи власти новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому должен пройти без внутриполитических потрясений.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов, который прошел на Украине 21 апреля. Он опередил Порошенко со значительным отрывом.