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На Украине сформирован Высший антикоррупционный суд

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont Stock Photograph
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На Украине сформирован состав Высшего антикоррупционного суда, инстанция начнет работу в августе-сентябре. Об этом во вторник, 7 мая, рассказал журналистам исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин.

Во вторник на первом заседании суда главой инстанции избрали Елену Танасевич, ее кандидатуру поддержали 23 участника тайного голосования. Об этом 7 мая сообщает «РИА Новости». За Ольгу Саландяк проголосовали 10 человек, а пять судей не поддержали ни одного кандидата. Танасевич будет возглавлять Высший антикоррупционный суд Украины три года.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда страны. Его создание — одно из требований к Киеву со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Среди новых условий для получения Украиной нового кредита в МВФ назвали в 2018 году реорганизацию государственной фискальной службы, принятие сбалансированного бюджета, дальнейшее повышение цен на газ на 23%, а также антикоррупционную реформу.

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